ارتفاع حصيلة انهيار سدّ في البرازيل إلى 84 قتيلا

أخبار الآن| برومادينيو - البرازيل - (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 84 قتيلاً، لتنخفض بالتالي حصيلة المفقودين إلى 276 بحسب ما أعلن الدّفاع المدني الثلاثاء.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنّه تم التعرّف على جثث 42 شخصا بعد خمسة أيام من عملية بحث مكثّف وسط الوحول.

ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني/يناير عندما تسبّب انزلاق للتربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضررت في 2015 جراء انهيار سد منجمي آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلا وتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد.

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