ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل إلى 58 قتيلاً، ومايزال 300 آخرون في عداد المفقودين، على ما أعلن الدّفاع المدني البرازيلي.

وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني إنّه بعد إجراء عمليّات بحث متواصلة عثر العاملون على حافلة مليئة بالجثث ، وذلك بعد تراجع المخاوف من خطر انهيار وشيك لسدّ منجمي ثان

وكانت السّلطات استأنفت عمليّات البحث عن ناجين في موقع انهيار السدّ المنجمي في برومادينيو،





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