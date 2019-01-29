مسؤول إيراني: قد نواجه مصير فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، اللواء يحيى رحيم صفوي، من أن إيران قد تواجه مصير فنزويلا.



ويحذر كبار مسؤولي النظام الإيراني مما يطلقون عليه "الصيف الساخن" إثر احتمال عودة الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن صفوي، قوله إن إيران "تدرس استراتيجية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم" إذا ما تعرضت لهذه التهديدات.

والعام الماضي، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وفرضت واشنطن في أغسطس ونوفمبر حزمتين شديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا قطاعات النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفي.

وأبدى النظام الإيراني مكابرة إزاء العقوبات مع بداية فرضها، قائلا إنها "لم تؤثر عليه"، إلا أنه سرعان ما بدأ يعترف شيئا فشيئا بتداعيات هذه العقوبات، التي تحرمه من عائدات كثيرة يستخدمها في دعم الميليشيات الإرهابية.

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