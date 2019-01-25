فرنسا تهدد ايران بعقوبات بسبب برنامجها البالستي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران في حال لم يفض الحوار مع هذا البلد حول أنشطته البالستية ونفوذه الإقليمي "إلى نتيجة". وقال جان إيف لودريان إن لدى بلاده مطلبان، يتلخصان في تخلي إيران عن إنتاج الصواريخ والتوقف كذلك عن أي أنشطة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح بأنه يتوجب على إيران أن توقف تسليم الصواريخ إلى بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، وأيضا الى الحوثيين" في اليمن. وأضاف أن إيران "يجب أن تكف أيضا عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة"، معتبرا أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك "قوات أجنبية على الأراضي السورية".

وتابع "أطلقنا حوارا صعبا مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك". وأكد أن باريس ستكون "حازمة جدا" خصوصا حول "إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله" الشيعي في لبنان.

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