مسؤول إيراني: طهران لم توقف أنشطتها النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علي أكبر صالحي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العظمى.

ويأتي هذا الكشف عن عدم توقف الأنشطة النووية, فيما كانت طهران تقول دائما إنها ملتزمة كلياً ببنود الاتفاق، وفي وقت كانت واشنطن تطالب بمراقبةٍ أشد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة النظام الإيراني بمواصلة أنشطة سرية خطيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت في وقت سابق على لسان هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "كان واضحا" في الخطاب الذي ألقاه بشأن إيران في أيار/مايو، بعيد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، "بقوله إنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وأن لا تسعى أبدا إلى معالجة البلوتونيوم". وأضافت "على إيران أن لا تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي".



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