إلغاء ترخيص شركة إيرانية في برلين لاستخدامها لأغراض إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

ألغت الحكومة الألمانية تصريح التشغيل الخاص بشركة ماهان إير الجوية الإيرانية في العاصمة برلين ، بحسب مصدر كبير في الحكومة الألمانية موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.

ليست هي المرة الأولى التي تقوم ألمانيا ودول أوروبية أخرى بإلغاء ترخيص شركات إيرانية ، في الثاني والعشرين من ديسمبر العام الماضي .. حظرت ألمانيا رحلات طيران شركة " ماهان إير " الإيرانية لتورطها بنقل جنود وسلاح من الحرس الثوري إلى سوريا ، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية .

شركات عالمية تتخلى عن صفقات مع إيران

وفي ذات الفترة من العام الماضي .. أوقفت شركات عالمية صفقات إمدادات الأغذية إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الأنظمة المصرفية الإيرانية ، فالغذاء والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام ألفين وخمسة عشر .

شركات إيرانية تهرب بملايين الدولارات من البصرة

وفي الرابع عشر من نوفمبر العام الماضي .. أكدت مصادر محلية في البصرة جنوب العراق هروب عدد من الشركات الإيرانية المتلكئة بتنفيذ مشاريع خدمية في البصرة ومعها ملايين الدولارات بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الأمر الذي تسبب بفوضى في شبكة الصرف الصحي للمدينة وطرقها.

بريطانيا تتخلى عن مشروع للطاقة الشمسية في إيران

وفي الرابع عشر من أغسطس .. أعلن صندوق الاستثمار البريطاني عن تخليه لمشروع بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة نصف مليار يورو في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

إيطاليا تضبط كمية كبيرة من الهيروين في سفينة قادمة من إيران

وفي التاسع من نوفمبر العام الماضي .. أعلنت السلطات الأوروبية، أنها ضبطت شحنة تزن مئتين وسبعين كيلو غراما من الهيروين قادمة من إيران في ميناء بجنوى الإيطالية وسمحت بنقل جزء منه تحت إشراف الشرطة إلى مقصده النهائي في هولندا، وَوُصفت العملية بالأكبر في جنوى منذ 20 عاماً.

الاتحاد الأوروبي يمنع شركة طيران إيرانية من العمل في أجوائه

وفي التاسع من ديسمبر عام ألفين وستة عشر .. حظر الاتحاد الأوروبي على شركة "آسمان" الإيرانية للطيران العمل داخل الاتحاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وسط جهود طهران لشراء طائرات جديدة لتجديد أسطولها الجوي ، وتعد آسمان ثالث أكبر شركة طيران إيرانية .

إلغاء تراخيص بوينغ وإيرباص لبيع الطائرات إلى إيران

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ، وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يوماً.

العقوبات المفروضة على إيران هدفها وقف دعم الإرهاب

أغلب العقوبات المفروضة على إيران هدفها وقف الدعم للإرهاب، في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على أن النظام الإيراني كان مسؤولا عن الأنشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة لسنوات ، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية .

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