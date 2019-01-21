إلغاء ترخيص شركة إيرانية في برلين لاستخدامها لأغراض إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )



ألغت الحكومة الألمانية تصريح التشغيل الخاص بشركة ماهان إير الجوية الإيرانية في العاصمة برلين ، بحسب مصدر كبير في الحكومة الألمانية موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا.

وتتهم عدة دول بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس أو التخطيط لشن هجمات في القارة. وقال المصدر الحكومي الألماني إن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" ولشبكتي "إن دي آر" و"في دي آر"، أن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة "ماهان اير" التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف، ورابعة إلى ميونيخ.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية لاتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران، بشأن برنامجها النووي.

ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا، في موقف أكثر صرامة بشأن طهران بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

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