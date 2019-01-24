ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات فنزويلا إلى 26

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت منظمة غير حكومية، عن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات المناوئة للحكومة في فنزويلا، إلى 26 قتيلاً خلال أسبوع.

جاءت هذه الاشتباكات على خلفية، إعلان ونصب رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، ليحل مكان نيكولاس مادورو.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء فنزويلا منذ الاثنين، عندما أعلنت الحكومة أنها أحبطت تمرداً صغيراً داخل الحرس الوطني، وبدأ فنزويليون التظاهر لصالح التمرد.

ونظم مئات الآلاف من الأشخاص مسيرة على مستوى البلاد الأربعاء، بعد إعلان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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