الجيش الفنزويلي يعتبر إعلان غوايدو "انقلابا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو، اليوم الخميس، إن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، يشكل "انقلابا". وأوضح خلال مؤتمر صحافي محاطا بكبار أعضاء قيادة الجيش بأنه ينبه شعب فنزويلا الى انقلاب يتم ضد المؤسسات وضد الديمقراطية وضد دستور البلاد وضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، ان نيكولاس مادورو "ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا"، وذلك غداة قرار الولايات المتحدة ودول اخرى عدة الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقال هانت في بيان "نحن قلقون جدا حيال الوضع في فنزويلا، ولكن من المؤكد ان نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا". ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو الخميس منظمة الدول الامريكية الى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الاعضاء في هذا التكتل الاربعاء.

كذلك، حذر "النظام غير الشرعي" لنيكولاس مادورو من "اي قرار باستخدام العنف لقمع الانتقال الديموقراطي السلمي"، مطالبا قوات الامن الفنزويلية بـ"حماية" خوان غوايدو.

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