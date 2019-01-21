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عقوبات أوروبية على مسؤولين روس وسوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
                             
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على تسعة مسؤولين روس وسوريين بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي. 

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس -- وهم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه -- مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي. 
 

 

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