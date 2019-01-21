عقوبات أوروبية على مسؤولين روس وسوريين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على تسعة مسؤولين روس وسوريين بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس -- وهم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه -- مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي.
اقرا ايضا: ألمانيا تدعو روسيا لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية