عقوبات أوروبية على مسؤولين روس وسوريين

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... موظف منشق عن النظام عمل في مركز البحوث العلمية يكشف معلومات هامة كشف موظف سابق منشق عن النظام عمل في مركز البحوث العلمية في سوريا عن أسرار تتعلق بالمركز والعاملين

... تظاهرات ضد رئيس وزراء الهند تظاهر نحو نصف مليون مؤيد لأحزاب المعارضة في الهند في كالكوتا، في أكبر "استعراض للقوة" ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة..

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