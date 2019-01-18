ألمانيا تدعو روسيا لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



دعت ألمانيا، روسيا لتدمير نظامها الصاروخي وذلك من أجل إنقاذ اتفاقية معاهدة الصواريخ النووية التي تعود إلى الحرب الباردة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "ليس سرّاً أننا نعتقد كما الأعضاء الآخرين لحلف الأطلسي، أن هناك صواريخ (ممنوعةً وفق المعاهدة) وأنه يجب نزعها بطريقة يمكن التحقق منها من أجل العودة إلى تطبيق هذه المعاهدة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

أنهت معاهدة الصواريخ النووية الموقعة عام 1987 أزمة صواريخ أعوام الثمانينات التي بدأت مع نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ "إس إس -20" ذات الرؤوس النووية الموجهة إلى العواصم الغربية. ومنعت الاتفاقية نشر صواريخ ذات مدى يتراوح بين 500 و5500 كلم.

وفي صلب النزاع الحالي صواريخ "9أم729" الروسية الأرضية القادرة على حمل رؤوس نووية وبمدى يفوق 500 كلم، ما يعني أنها تخرق المعاهدة وفق ما تقول الولايات المتحدة وحلف الأطلسي.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن لدى بلاده "كلّ مصلحة لتبقى (هذه الاتفاقية) قائمة. الأمر يتعلق بمصالحنا الأمنية بشكلٍ جوهري ولذلك تتدخل الحكومة الألمانية ليكون هناك مستقبل للمعاهدة"، مضيفاً أن روسيا يمكنها "إنقاذ" معاهدة الصواريخ.



اقرا ايضا: ألمانيا.. اختصاص جامعي يعلّم الطلاب التجسس!