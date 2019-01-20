طالبان تتبنى هجوم قافلة حاكم إقليم لوغار الأفغاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري اليوم الأحد على قافلة حاكم إقليم لوغار، وسط أفغانستان، وفق ماذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وقال عضو المجلس الإقليمي بأفغانستان ناصر خيرت إن الحاكم نجا من الهجوم، وأيضاً رئيس الاستخبارات الأفغانية في الإقليم، ونقلت القناة التلفزيونية عن تقارير غير مؤكدة أن "7 من حراس أمن الحاكم أصيبوا في الهجوم".

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