انتقادات موجهة لدكتاتورية رئيس فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

انتقد رئيسا الارجنتين والبرازيل بقوة ما وصفاه ب"دكتاتورية" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بعد أول اجتماع مباشر بينهما.

إذ وجه رئيس الارجنتين ماوريسيو ماكري في البرازيل وإلى جانبه رئيس البرازيل جاير بولسونارو إدانت لدكتاتورية مادورو وصرحا أن هذه إساءة للديموقراطية".

وقال رئيس الأرجنتين إن المجتمع الدولي اعترف بالفعل بأن مادورو ديكتاتور يسعى إلى البقاء في السلطة من خلال انتخابات وهمية

واستخدم ماكري كلمات مماثلة الخميس الماضي بعد أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية على رأس نظام تعتبره الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى غير شرعي.

والاثنين وصف اليميني بولسونارو الذي تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، مادورو بأنه "هتلر العصر الحديث" معلنا أن البرازيل والارجنتين على جبهة "الدفاع عن الحرية" في أميركا اللاتينية.

والبرازيل والأرجنتين جزء من مجموعة دول في الأميركيتين ترفض حكم مادورو وتعترف بالبرلمان المهمش الذي تهيمن عليه المعارضة على أنه "المؤسسة الشرعية الوحيدة" في الدولة الجنوب أميركية.

وقال ماكرين وبولسونارو أنهما ناقشا قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك من بينها تكتل السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور). وقالا إنهما يرغبان في "تسريع" المفاوضات التي يجريها السوق خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

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