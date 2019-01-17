الحكومة اليمنية تأسف لاجتماع دولي عقد دون مشاركتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، عن تحفظها على نتائج اجتماع نظمته الخارجية الألمانية في برلين بشأن اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية، إن الاجتماع جرى من دون التنسيق مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معتبرةً أن عدم مشاركتها فيه، تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله.

كان اجتماعاً دولياً، انعقد في برلين الأربعاء، غابت عنه الحكومة اليمنية الشرعية، وشارك فيه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي.



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