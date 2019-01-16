هجوم جديد يضرب العاصمة الكينية نيروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال عامل إغاثة، إن إطلاق النار والانفجارات سمعت مرة أخرى في وقت مبكر الأربعاء، فيما أجلت السلطات نحو 50 ناجيا من هجوم لمتشددين على مجمع فندقي وتجاري فاخر في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال العامل إن من بين من تم إنقاذهم امرأة حامل وابنة مشرع سابق.

وغردت النائبة السابقة بوني خالاوالي أنه تم إنقاذها بعد أكثر من 12 ساعة من بدء هجوم المتشددين الصوماليين.

وهاجمت جماعة الشباب الصومالية، فندقاً في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لايقل عن 14 شخصاً، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ورجحت تقارير صحفية ارتفاع عدد الضحايا، بسبب وجود عشرات الإصابات التي وصفت بعضها بالخطرة.

