ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيروبي إلى 14 قتيلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ارتفع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الكينية نيروبي، إلى 14 قتيلاً، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ورجحت تقارير صحفية ارتفاع عدد الضحايا، بسبب وجود عشرات الإصابات التي وصفت بعضها بالخطرة.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان انفجاراً أعقبه إطلاق نار، حدث في مجمع يضم فندقاً ومكاتب في أحد أحياء نيروبي.

وتعرضت كينيا لسلسة من الهجمات، بعد أن أرسلت جيشها إلى الصومال في أكتوبر عام 2011، لمحاربة جماعة الشباب الصومالية.



أقرأ أيضا:

كينيا: قتل 5 وإصابة العشرات في هجوم نيروبي

قتل شخص وإصابة العشرات في هجوم نيروبي