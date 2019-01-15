كينيا: قتل 5 وإصابة العشرات في هجوم نيروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الكينية، أن حصيلة الهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة نيروبي، بلغت 5 قتلى وعشرات الإصابات.

يتزامن ذلك مع اعلان جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أعقبه إطلاق نار في أحد أحياء نيروبي.

كانت كينيا تعرضت، لسلسة من الهجمات، بعد أن أرسلت جيشها إلى الصومال في أكتوبر عام 2011، لمحاربة جماعة الشباب.

وتعيد مشاهد الأحداث في حي ويستلاندز إلى أذهان النيروبيين، الهجوم الإرهابي الدامي في 2013، عندما اقتحم مسلحون متطرفون مركز التسوق "ويستغيت"، وأطلقوا النار على المتسوقين، ما أدى إلى قتل 67 شخصاً على الأقل.

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