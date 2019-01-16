البرلمان البريطاني يصوت على سحب الثقة من حكومة ماي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يصوت البرلمان البريطاني اليوم على مذكرة لحجب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعدما حصلت اتفاقية بريكست على رفض أكثر من 400 عضو في البرلمان.



وفي حال حجبت الثقة عن حكومة ماي، فستشكل حكومة جديدة على أن تنال ثقة البرلمان في غضون 14 يوما، وفي حال فشلها ستقام انتخابات تشريعية جديدة.



وهذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على بريكست المرتقب في 29 آذار/مارس.

وفور إعلان نتائج التصويت مساء الثلاثاء قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة واصفا النتيجة بانها "كارثية".



وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الإثنين القادم لكي تعرض "خطة بديلة" لخروج بريطانيا من الاتحاد.



اعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية السابق وأكثر المؤيدين لبريكست، أن نتيجة التصويت تعطي تيريزا ماي "تفويضا قويا" للعودة والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.



المزيد:

هزيمة لماي.. النواب البريطاني يرفض بأغلبية خطة بريكست