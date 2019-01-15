هزيمة لماي.. النواب البريطاني يرفض بأغلبية خطة بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لهزيمة تاريخية من المحتمل أن تدخل البلاد في مأزق كبير، بشأن عضويتها في أكبر تكتل تجاري في العالم، الذي شكل اقتصادها على مدى عقود.

وقد رفض 432 نائباً في البرلمان خطة بريكست فيما أيدها 202.

واعتبر زعيم المعارضة البريطاني، إن التصويت ضد خطة بريكست هزيمة كارثية لحكومة تيريزا ماي، كما تقدم بمشروع قرار لحجب الثقة عن الحكومة.

وأوضح المعارض أن رئيس الحكومة البريطانية غير قادرة على التفاوض والتوصل لاتفاق خروج منصف من الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، جان يونكر، عن أسفه من نتيجة التصويت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى حل إيجابي بعد رفض اتفاق بريكست، معتبراً أن التصويت زاد مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم.

وطالب رئيس المفوضية الأوروبية، بريطانيا، توضيح نواياها بشكل عاجل بعد رفض الاتفاق.

وفي نفس السياق، أعلن الحزب الديمقراطي الاتحادي في إيرلندا الشمالية، أنه لن يصوت لصالح سحب الثقة عن حكومة تيريزا ماي.

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