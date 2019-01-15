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قتلى وجرحى خلال احتجاجات في زيمبابوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصيب عدة أشخاص آخرين خلال قمع قوات الامن الزيمبابوية احتجاجات قرب العاصمة هراري وفي بلدة أخرى، وفق ما ذكر حزب المعارضة الرئيسي لحركة التغيير الديمقراطي الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي جيكوب مافوم لوكالة فرانس برس، "المعلومات التي تلقيناها هي أن شخصين قتلا بالرصاص في تشيتونغويزا (على مشارف هراري) وشخصاً آخر في (بلدة) كادوما". وأضاف بأنه سقط

كذلك "العديد من الجرحى، بعضهم إصابته خطيرة".

 

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