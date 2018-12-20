مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

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قتل ستة متظاهرين، في مدينة القضارف السودانية، خلال الاحتجاجات التي نظمها مئات المواطنين في مناطق مختلفة، بسبب غلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.

واستخدمت قوات من الشرطة، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في حين، اتسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة الخرطوم، وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت حظراً للتجوال.

وفرضت السلطات حظر تجول من السادسة مساءً، إلى السادسة صباحاً، وفق ما ذكر مسؤول في بلدية القضارف شرقي البلاد.

وكان المتظاهرون قد أشعلوا النار، الخميس، في مقر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في المدينة.

وقال شاهد عيان، إن التظاهرات بدأت بطلاب الجامعة، وعند وصولها إلى وسط المدينة، انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني وأضرموا فيه النار، فيما أعلنت حالة الطورئ أيضاً في مدينة عطبرة، شمال شرقي البلاد، التي شهدت أكبر احتجاجات، وألقى المتظاهرون الحجارة على المقر المحلي للحزب الحاكم.

وقال مواطن سوداني لـ"رويترز"، "خرجت للتظاهر لأن الحياة توقفت في عطبرة، ولم أتمكن من شراء الخبز منذ أربعة أيام، لأنه لم يعد متوفراً في المتاجرة.

وأوضح المواطن أن "الأسعار ارتفعت، والأوضاع أصبحت صعبة".

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