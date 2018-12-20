الشرطة السودانية تطلق غاز مسيل للدموع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد غلاء الخبز في مدينة أطبرة شمال العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من فرض السلطات حظرا للتجول



وأكد شاهد أن حوالي 1500 متظاهر من الرجال والنساء حاولوا الدخول الى المدينة , إلا أن شرطة مكافحة الشغب اعترضتهم.

هذا و تشهد المدن السودانية منذ ثلاثة أسابيع شحا في الخبر. الأمر الذي اضطُر المواطنين الى الانتظار لساعات أمام المخابز.

وأضاف "اعترضتهم شرطة مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بينما يخوض المتظاهرون صدامات مع الشرطة في محاولتهم للدخول الي المدينة".

خرجت تظاهرة الأربعاء في عطبره التي تبعد 400 كيلومتر عن الخرطوم وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مبنى "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في البلاد.

وعلى إثر ذلك فرضت السلطات حظر التجوال من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحاً.

يستهلك السودان 2,5 مليون طن من القمح سنوياً ينتج منها 40% وفق أرقام حكومية.

ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الامر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47,5 جنيهاً وفي السوق الموازية 60 جنيهاً.

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