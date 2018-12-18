السودان يحرر 237 رهينة من تجار البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت قوات الأمن السودانية بتحرير 237 رهينة من قبضة عصابات الاتجار بالبشر، خلال الفترة من شهر أبريل حتى ديسمبر الجاري.

وتمكنت قوة مشتركة من جهاز الأمن والمخابرات والشرطة خلال شهر نوفمبر الماضي من تحرير 84 رهينة من بينهم 51

امرأة و33 رجلاً بمنطقة غابة كرارديس بمحلية غرب كسلا شرقي البلاد.

و حررت قوة أخرى 66 رهينة بمنطقة وادي هور على الحدود التشادية، من بينهم 7 أطفال و8 نساء من جنسيات

مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا خلال شهر أبريل الماضي.

و قد أحبطت القوات الأمنية عدة عمليات تسلل لعدد من الأجانب من جنسيات مختلفة، حسب مصادر أمنية.

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