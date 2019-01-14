إيران الأولى عالمياً عام 2018 بمعدل نمو الاحتجاجات

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت تقارير حقوقية صدرت الأحد، بأن مؤسسة آکلید غیر الحكومیة نشرت تقريرها السنوي عن معدلات الحركات الاحتجاجية في العالم، والذي يشير إلى أن إیران هي الأولى على مستوى العالم من حيث معدل نمو الحركات الاحتجاجية في عام 2018.

وقد رصد التقرير أن عدد الوقفات الاحتجاجية في إيران زاد بنسبة 284% عن العام السابق، حيث رصدت مؤسسة أكليد 2251 احتجاجًا في عموم إيران عام 2018، وبهذا تكون إیران هي الدولة الثالثة في عدد الاحتجاجات بعد الهند وباكستان.



وقد أظهرت بيانات مؤسسة أكليد أن عدد الاضطرابات العنيفة انخفض في جميع دول العالم، لكنه زاد في جنوب وجنوب شرقي آسيا، بنسبة 33%، كما تضاعف عدد المسیرات الاحتجاجية.

ووفقًا للتقرير الأخير لا تزال الهند هي الأولى عالميًا من حيث عدد المظاهرات، تليها باكستان ومن ثم إيران، لكن إیران احتلت المركز الأول من حيث نمو عدد الاضطرابات في عام 2018، بزيادة 284%.

اقرأ أيضاً :

وأخيرا "HBO" تعلن عن موعد بث الموسم الأخير من "لعبة العروش"

امرأة صينية تعجز عن سماع أصوات الرجال