إغلاق الإدارات الفدرالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أصبح "الإغلاق" الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية للحكومة الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين.

مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون الأول/ديسمبر، تجاوزت الـ21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

وفي وقت سابق،التقى نائب الرئيس مايك بنس، زعيم الديمقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب على تويتر "نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتوّ. أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي. لم يُحرَز تقدّم كبير . من المقرّر عقد اجتماع ثان ".

وكان ترامب قد دافع مجدّدًا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكّدًا أنّه مستعدّ لبقاء الإدارات الفدراليّة الأميركيّة مغلقة طيلة عام أو أكثر.

وشدّد ترامب على أنّ بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضيّة "أمن قومي"، منتقدًا تسخيف الأمر.

ويُشكّل "الإغلاق" مادّة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي. ويُحمّل كلّ من الحزبين خصمه مسؤوليّة إغلاق الإدارات الفدراليّة الأميركيّة.

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