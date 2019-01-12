ترامب يؤكد أنه لن يسارع لإعلان حال الطوارئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه لن "يسارع" إلى إعلان حال الطوارئ الوطنيّة التي تمنحه سلطات استثنائيّة لتمويل جدار على الحدود الأميركية المكسيكية.

وكان الرئيس الأميركي هدّد مرارًا بإعلان حال طوارئ وطنيّة على طول الحدود مع المكسيك في إطار سعيه للحصول على تمويل لبناء جدار سيُبعد المهاجرين الخطرين على حدّ قوله.

وقال ترامب خلال اجتماع تناول الأمن على الحدود إنّ "الحلّ السهل بالنسبة إليّ، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنيّة"، متداركًا "لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس".

وقال ترامب "إذا لم يتمكنوا من ذلك، سأعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي الحق المطلق في ذلك".

ويقول خصوم الرئيس الأميركي إنّ اتّخاذ الرئيس خطوة أحادية حول قضية الحدود ستشكّل تجاوزًا دستوريًا وسابقة خطرة في القضايا المماثلة المثيرة للجدل.

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