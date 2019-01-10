ترامب يعلن إلغاء مشاركته في منتدى دافوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سوف يلغي جولته الهامة، التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وأرجع ترامب سبب ذلك، في تغريدة نشرها عبر صفحته في "تويتر" إلى "تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى لسلامة بلاده"، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ألغي بكل احترام رحلتي الهامة جداً إلى دافوس بسويسرا"، خاتماً بـ"أطيب تحياتي واعتذاري"، حسب تعبيره.

في ذات السياق، كرر ترامب تهديده بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، من أجل تمويل الجدار الذي يطالب بإنشائه على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، وذلك في حال استمرار رفض الديمقراطيين تمرير ميزانية تمويله من الكونجرس.

وأوضح ترامب، أنه في حالة عدم توصله إلى اتفاق مع الديمقراطيين، فسيكون مفاجئاً بالنسبة له عدم إعلان حالة الطوارئ، مشدداً على أن "الطريقة الوحيدة ليكون لديك حدوداً قوية هي أن يكون لديك جداراً أو عازلاً فولاذياً". وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ويشدد الرئيس الأمريكي على امتلاكه صلاحية إعلان حالة الطوارئ لتمويل إنشاء الجدار المقترح مع المكسيك، والذي كان أحد وعوده الانتخابية، ومن شأن هذا الإجراء - الذي يهدف إلى تجاوز الكونجرس من أجل تمويل الجدار- أن يقابل بالتأكيد بطعون قضائية في أروقة المحاكم، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

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