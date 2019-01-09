ترامب: وضع الحدود مع المكسيك يشكل أزمة متنامية

... اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة المالكي هدد رئيسُ الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين ، باتخاذ إجراءاتٍ صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعت صامهم ، واصفاً شعاراتهم بالطائفية

... العربي: يجب التحرك سريعاً للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة, قال إن الجامعة تحتاج إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية سريعاً للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين المتنامية في المنطقة .

... بالصور: مأساة مكسيكية تعرضت للاغتصاب 43 ألف مرة! في حديث لها مع سي ان ان الأمريكية، كشفت مختطفة مكسيكية على يد تجار الرقيق الأبيض على موقع القناة أمس الأربعاء، أنها تعرضت للاغتصاب أكثر من 42 ألف مرة لمدة 4 سنوات.

... كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية يستقيل من منصبه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن كبير موظفيها “كيفن سوينسي” استقال من منصبه.

... موجة صقيع في اليونان تودي بثلاثة أشخاص لقي ثلاثة أشخاص في اليونان حتفهم بسبب موجة صقيع غير مألوفة تشهدها البلاد، بحسب ما أعلن مصدر رسمي الأحد..