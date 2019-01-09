ترامب: وضع الحدود مع المكسيك يشكل أزمة متنامية
أخبار الآن |دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن وضع حدود الولايات المتحدة مع المكسيك يشكل أزمة متنامية، واصفاً الأمر بالأزمة الإنسانية مع التعهد بإنهائها
وأضاف بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى 5.7 مليار دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، لافتاً بضرورة موافقة الديمقراطيين على الموازنة الاتحادية من أجل أزمة الإغلاق الحكومي
كما دعا قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقاء في البيت الأبيض لبحث تلك الازمة
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