كندي وراء إخلاء مطار أمستردام

أخبار الآن | أمستردام - هولاندا (متابعات)

قالت الشرطة الهولندية في بيان إنها أخلت صالة للمغادرة بمطار سخيبول في أمستردام لفترة وجيزة، أمس الاثنين، بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة.

وذكرت الشرطة الهولندية أنها لم تعثر على أي متفجرات في المطار، وأضافت أنها ألقت القبض على الرجل لاستجوابه، مشيرة إلى أنه مواطن كندي ويبلغ من العمر 51 عاما.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن المشتبه به.

وقالت الشرطة إنها أخلت صالة المغادرة في مطار سخيبول رقم 3 كإجراء احترازي.

وقالت سلطات المطار إنها أعادت فتح الصالة للعمل بشكل معتاد.

إقرأ أيضاً:

130 ألف دولار لأناقة لاعبي برشلونة.. وبدلة ميسي تثير السخرية

مارادونا يحث ميسي على الاعتزال الدولي