130 ألف دولار لأناقة لاعبي برشلونة.. وبدلة ميسي تثير السخرية

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر لاعبو نادي برشلونة الإسباني إلى العاصمة البريطانية لندن وهم في كامل أناقتهم، استعدادا للقاء الذي سيجمعهم بنادي توتنهام، بدوري أبطال أوروبا، إلا أن الملابس الرسمية التي ظهروا بها، أثارت الكثير من الجدل بسبب سعرها، وشكلها على بعض اللاعبين، خاصة نجم الفريق ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة بريطانية إلى أن التكلفة الإجمالية للبدلات اللاعبين العشرين إضافة إلى المدير الفني، بلغت ما يقارب الـ130 ألف دولار أميركي.

وأظهرت صور ليونيل ميسي ورفاقه وهم يرتدون بدلات رمادية أنيقة، خلال إنهائهم لإجراءات السفر.

وصمم الزي الرسمي الجديد المتطابق لجميع لاعبي الفريق، علامة "توم براون"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما ارتدى اللاعبون ربطة عنق "أكسفورد"، إلى جانب أحذية جلدية سوداء. وبلغت كلفة الزي الواحد نحو 4500 دولار أميركي.

وأثارت صورة نجم الفريق ميسي، التي نشرت على حساب النادي في تويتر، سخرية المغردين، إذ اعتبر بعضهم الزي غير مناسب من حيث القياس بالنسبة للبرغوث وخصوصا في منطقة الأكتاف، بينما انتقد آخرون طول السروال القصير، واستخدم فريق صور GIF مضحكة تعبر عن الصدمة من البدلة.

وسيرتدي لاعبو الفريق الكتالوني بدلات "توم براون" خلال رحلاتهم الرسمية لثلاثة مواسم قادمة في دوري أبطال أوروبا.

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