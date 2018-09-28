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لهذه الأسباب عدّل برشلونة شعاره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 16 عاما، أعلن نادي برشلونة الذي يتصدر الدوري الإسباني مناصفة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الخميس، إجراء تعديلات على شعاره الحالي، علما بأن آخر تغيير لشعار نادي برشلونة يعود إلى عام 2002.
وذكر النادي في بيان أنه وفقا للتعديلات الجديدة، ستختفي من الشعار الأحرف الثلاثة، التي تشير إلى النادي الكتالوني "إف سي بي"، وسيوضع عوضا عنها كرة مع علم إقليم كتالونيا، وذلك من "أجل المواءمة مع عهد جديد"، وفق "فرانس برس".

وأوضح العملاق الكتالوني أن هذه المبادرة "تلبي أحد الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لنادي برشلونة، وهو إعطاء قيمة لعلامته التجارية على الصعيد الدولي".

وقال المتحدث باسم النادي، جوسيب فيفيس، في مؤتمر صحفي "هذا التطور هو ثمرة عام ونصف العام من التفكير. نريد اعطاء مزيد من القيمة للونين الأزرق والأحمر القاتم اللذين هما رمز هويتنا وعلم الإقليم الكتالوني، وكذلك إعطاء أهمية أكبر للكرة التي هي العنصر المركزي والرمزي لطريقة لعب برشلونة".

وتمت الموافقة على الشعار الجديد من قبل مجلس إدارة النادي، وسيتم طرحه على استفتاء للأنصار-المشتركين (150 ألفا) خلال جمعية عمومية، جرى تحديد موعد انعقادها في 20 أكتوبر.

وفي حال تمت الموافقة، سيتم العمل بالشعار الجديد اعتبارا من موسم 2019-2020.

 

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#رياضة #برشلونة #ملاعب #كرة القدم

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