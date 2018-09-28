موراي يبلغ ربع نهائي بطولة شينتشين للتنس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ البريطاني أندي موراي، ربع نهائي بطولة شينتشين للتنس، بفوزه على نظيره البلجيكي ديفيد جوفين، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4، امس الخميس.

وتعد بطولة شينتشين، هي المسابقة الأخيرة التي يشارك بها موراي هذا العام، قبل إنهاء موسمه، من أجل التعافي بصورة نهائية من إصابة الفخذ، التي أبعدته عن الملاعب لسنة كاملة.

وعلى الرغم من معاناة موراي في المباراة الأولى له أمام الصيني زهانغ زهيزهين، إلا أنه لم يظهر أي علامات من تراجع المستوى أمام جوفين.

وبات طريق تتويج موراي، مفتوحًا مع خروج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعد خسارته أمام الفرنسي بيير هيربير، بواقع 6-3 و7-6.

كما أطاح اللاعب البريطاني كاميرون نوري، بالكرواتي بورنا تشوريتش، بنتيجة (6-4) و(7-6)، ويواجه موراي في ربع النهائي، الفائز من مباراة الياباني تارو دانيل والإسباني فيرناندو فيرداسكو.

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