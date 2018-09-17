بارمنتييه تحرز بطولة كيبيك للتنس وتتوج بلقبها الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توجت الفرنسية باولين بارمنتييه بثاني ألقابها هذا العام عندما تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا الصاعدة من التصفيات لتحرز بطولة كيبيك للتنس للسيدات.

وصمدت بارمنتييه، المصنفة الثامنة، أمام خمس ضربات ارسال ساحقة من بيغولا وحصلت على نصف نقاط الارسال الثاني لمنافستها لتحصد لقبها الرابع خلال مسيرتها.

وكان لقبها الأول هذا الموسم في بطولة إسطنبول في ابريل نيسان الماضي، وأنقذت اللاعبة الفرنسية أيضا ثلاثا من أربع نقاط لكسر ارسالها بينما كسرت ارسال بيجولا أربع مرات.

وكسرت بيغولا، الساعية للقبها الأول، ارسال منافستها لتتقدم 3-1 في المجموعة الأولى قبل أن تنتفض بارمنتييه.

وعندما كانت النتيجة 5-5 أنقذت بيغولا نقطتين لكسر إرسالها والثانية كانت من إرسال ساحق قبل أن تنجح بارمنتييه في المحاولة الثالثة بضربة أمامية ناجحة لتتقدم 6-5.

وعندما كانت ترسل لحسم المجموعة الأولى عدلت اللاعبة الفرنسية تأخرها من صفر-30 لتحرز أربع نقاط متتالية لتفوز بالمجموعة بفضل ضربة أمامية ناجحة.

وتقدمت بارمنتييه 4- صفر في المجموعة الثانية واستحقت الفوز بالمباراة عندما أرسلت والنتيجة 5-2 لصالحها.

Photo source: Getty Images Europe

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