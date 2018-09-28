ألمانيا تفوز بتنظيم "يورو 2024"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فازت ألمانيا، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وأسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.

وتملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988، وكأس العالم مرتين في عامي 1974 و2006، أما تركيا فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية.

فقد أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة يورو 2008، كما فشل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012 وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة يورو 2016، ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية

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