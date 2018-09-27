دورتموند يسحق نورمبيرج بسباعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هز القائد ماركو ريوس الشباك مرتين ليقود بروسيا دورتموند للفوز بسبعة اهداف دون رد على نورمبرج الصاعد حديثا ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متأخرا بنقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.



وكانت امكانيات الفريق صاحب الضيافة أكبر كثيرا من قدرة نورمبرج على الوقوف أمامها. ولم يفز نورمبرج على أرض دورتموند منذ 1990. وحقق دورتموند ثاني أكبر نتيجة له في الدوري على الاطلاق.

وضع ياكوب برون لارسن دورتموند في المقدمة بعد عمل رائع من الأمريكي كريستيان بوليشيتش وضاعف ريوس الغلة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من المباراة التي جاءت من طرف واحد.

وأضاف ريوس جناح ألمانيا الهدف الشخصي الثاني له في الشوط الثاني بعد أن هز أشرف حكيمي الشباك أيضا.

وأحرز أصحاب الضيافة ثلاثة أهداف أخرى في آخر 16 دقيقة ليرفع دورتموند رصيده إلى 11 نقطة ويضيق الخناق على بايرن الذي تعادل 1-1 مع أوجسبورج يوم الثلاثاء.

وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند "بدأنا المباراة بشكل ممتاز وسجلنا أول هدف لكننا واصلنا الهجوم".

وأضاف المدرب السويسري الذي يقضي أول مواسمه مع دورتموند "استمتع بالعمل مع هذا الفريق. نملك فريقا شابا وتحتاج هذه المجموعة من اللاعبين إلى مواصلة العمل"

وسجل الدولي الألماني كيفن فولاند هدفين ليقود باير ليفركوزن للفوز 2-1 على فورتونا دورسلدورف.

وفاز ليفركوزن الآن بآخر مباراتين بعدما خسر أول ثلاث مباريات لعبها على التوالي ويحتل المركز 11.

ويحتل بروسيا مونشنجلادباخ المركز الرابع بعشر نقاط بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 3-1 بينما رفع رازن بال شبورت لايبزيج رصيده إلى ثماني نقاط بالفوز 2-صفر على شتوتجارت الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم.

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