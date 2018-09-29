بكين ستواصل سياستها النقدية الحذرة بمواجهة واشنطن
أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)
أعلن المصرف المركزي الصيني أنه سيواصل سياسته النقدية الحذرة والحيادية وسيحافظ على مستوىً وافر من السيولة, وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
ووسط تحذيرات من تعاظم الدين العام الصيني، أعلن المصرف المركزي أنه سيسعى إلى تحقيق نمو ٍ مقبول في مستوى القروض كما سيواصل تعزيز الاصلاحات النقدية.
وسجل سعر صرف اليوان ووضع السوق إستقراراً ما يعزز قدرة ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم على التصدي للصدمات الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن البنك المركزي الصيني.
وتخوص الصين نزاعا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، التي فرضت الاثنين رسوما جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار ردت عليها بكين برسوم طاولت سلعا أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
وأقر رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الأسبوع الماضي أن بلاده تواجه "صعوبات متزايدة" في الحفاظ على نمو ثابت في مواجهة الرسوم الأميركية، إلا أنه أبدى ثقته في قدرة بلاده على "تخطي الصعاب".
وقال خبراء إقتصاديون إن الصين خفّضت قيمة عملتها بشكل كبير ما ساعدها على التعامل مع موجة الرسوم الأميركية عبر تخفيض قيمة صادراتها , لكن مسؤولين صينيين رفضوا الاتهامات الموجهة لبكين بالتلاعب في قيمة عملتها.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض حتى الآن رسوما على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، بفرض رسوم إضافية على سلع بقيمة 267 مليار دولار، أي مجمل الصادرات الصينية.
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