بكين ستواصل سياستها النقدية الحذرة بمواجهة واشنطن‏

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)‏

أعلن المصرف المركزي الصيني أنه سيواصل سياسته النقدية الحذرة والحيادية ‏وسيحافظ على مستوىً وافر من السيولة, وسط حرب تجارية مع الولايات ‏المتحدة.‏

ووسط تحذيرات من تعاظم الدين العام الصيني، أعلن المصرف المركزي أنه ‏سيسعى إلى تحقيق نمو ٍ مقبول في مستوى القروض كما سيواصل تعزيز ‏الاصلاحات النقدية.‏

وسجل سعر صرف اليوان ووضع السوق إستقراراً ما يعزز قدرة ثاني أكبر قوة ‏إقتصادية في العالم على التصدي للصدمات الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة ‏أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن البنك المركزي الصيني.‏

وتخوص الصين نزاعا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، التي فرضت الاثنين ‏رسوما جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار ردت عليها بكين برسوم ‏طاولت سلعا أميركية بقيمة 60 مليار دولار.‏

وأقر رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الأسبوع الماضي أن بلاده تواجه ‏‏"صعوبات متزايدة" في الحفاظ على نمو ثابت في مواجهة الرسوم الأميركية، إلا ‏أنه أبدى ثقته في قدرة بلاده على "تخطي الصعاب".‏

وقال خبراء إقتصاديون إن الصين خفّضت قيمة عملتها بشكل كبير ما ساعدها ‏على التعامل مع موجة الرسوم الأميركية عبر تخفيض قيمة صادراتها , لكن ‏مسؤولين صينيين رفضوا الاتهامات الموجهة لبكين بالتلاعب في قيمة عملتها.‏

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض حتى الآن رسوما على سلع ‏صينية بقيمة 250 مليار دولار، بفرض رسوم إضافية على سلع بقيمة 267 ‏مليار دولار، أي مجمل الصادرات الصينية.‏

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