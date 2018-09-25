الصين: التفاوض مع أمريكا مستحيل تحت التهديد

أخبار الآن | الصين - (أ ف ب)

أكدت الصين استحالة مواصلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تحت التهديد ، عقب دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا، حيز التنفيذ.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في مؤتمر صحافي إن واشنطن تبنت قيودا تجارية كبيرة جديدة ولن تـَجري مفاوضات اومشاورات في أجواءٍ من الندية.

وكانت بكين وعدت بالرد فورا عبر فرض رسوم تبلغ 5 أو 10 بالمئة على منتجات أميركية بقيمة ستين مليون دولار سنويا.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإثنين مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا.

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالات مع نظرائه الصينيين لاستئناف المفاوضات الثنائية حول الخلافات التجارية. لكن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قوضت هذه المبادرة على ما يبدو.

وكان نائب وزير التجارة الصيني التقى مفاوضين أميركيين في آب/اغسطس في واشنطن. لكن لم يعقد أي لقاء على مستوى عال منذ أشهر.

وقال وانغ شوين الثلاثاء إن "هذه المشاورات أسفرت عن تفاهمات عديدة وحتى كانت موضوع بيان مشترك. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا التفاهم واتخذت إجراءات تجارية تقييدية".

وأضاف "في هذه الأجواء، استمرار المفاوضات ليس ممكنا".

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