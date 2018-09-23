قطار الرصاصة.. أول قطار فائق السرعة يربط هونج كونج بالصين

أخبار الآن| هونغ كونغ - الصين- (وكالات)

انطلق قطار الرصاصة فائق السرعة الأول من نوعه في هونج كونج، بعد أن دشنته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج،وحاكم إقليم غوانغ دونغ، في احتفال أقيم في المستعمرة البريطانية السابقة.

القطار الجديد سيربط هونج كونج مع إقليمين اخريين عندما يتم ربط شبكة السكك الحديدية القصيرة التي يبلغ طولها 26 كيلومتراً مع شبكة السكك الحديدية في بر الصين الرئيسي، مما سيؤدي إلى تطوير شبكة نقل الركاب السريعة في البلاد.

بينما ذكر حاكم إقليم قوانغدونغ أن القطار الجديد سيختصر المسافة بين هونج كونج والبر الرئيسي، كما سيسهل عملية التنقل بين هونج كونج وشينتشن وقوانغتشو، خلال ساعة واحدة.



لكن مشروع إنشاء القطار الفائق السرعة، والذي تكلف أحد عشر مليار دولار، أثار جدلا كبيراً وقوبلت مراسم تدشين القطار "الطلقة" باحتجاج نظمه بعض النشطاء خارج محطة السكك الحديدية، التي انطلق منها، نظراً لتكلفته الباهظة كما أنه سيجبر هونج كونج على التخلي عن جزء من صلاحياتها للصين للمرة الأولى.

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