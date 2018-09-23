في خطوة غير مسبوقة.. الصين تغلق آلاف المواقع الإلكترونية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

تتعرض الصين باستمرار إلى انتقادات من قبل منظمات حقوقية بانتهاك حقوق الإنسان في أراضيها، هذا البلد قرر مؤخرا إغلاق آلاف المواقع الإلكترونية، وذلك في إطار حملة تطهير على المواقع الإلكترونية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المكتب المعني بمراقبة المنشورات غير القانونية إن "الصين أغلقت أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني، وحساب على الإنترنت في إطار حملة لثلاثة أشهر ضد المعلومات "الضارة" على الإنترنت"، وفقا لوكالة "رويترز"..



وتبقى الصين الإنترنت تحت رقابة شديدة، وتشن حملة على عدد من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار والتبشير الديني وحتى "نشر الشائعات".



وفي حملة بدأت في مايو/ آيار، تعاملت السلطات مع 120 مخالفة وأمرت 230 شركة بتصحيح مخالفات، ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الأعمال الإباحية والمطبوعات غير القانونية، جرى حذف أكثر من 147 ألف منشور يتضمن معلومات ضارة بحلول نهاية أغسطس/ آب..

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