إعصار "ترامي" يجتاح جزراً باليابان ويلغي مئات الرحلات الجوية

أخبار الآن | أوكيناوا- اليابان (وكالات)



جلب الإعصار "ترامي" رياحاً مدمرة وأمطارًا غزيرة إلى جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان اليوم السبت، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع.



ووصل الجدار الخارجي للإعصار إلى أوكيناوا في الصباح، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية من أو إلى مطار ناها في إقليم أوكيناوا، حيث من المقرر إجراء انتخابات حكام المقاطعات.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 195 ألف منزل في أوكيناوا والجزر الصغيرة المجاورة الأخرى، وفقاً لشركة أوكيناوا إلكتريك باور.

وحتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة على بعد حوالي 40 كيلومترًا من جزيرة كوم، حيث كانت تتحرك شمالًا بسرعة 20 كم في الساعة مع رياح تصل سرعتها القصوى إلى 162 كم/ ساعة وزوابع سرعتها 216 كم/ ساعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.

وإعصار "ترامي" الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن، ستشتد سرعته في الساعات المقبلة حسب الأرصاد الجوية، وستصاحبه رياح عاتية وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار "جيبي" الذي اجتاح أرخبيل اليابان مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان متوقع.

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