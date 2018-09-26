هوك: واشنطن تسعى إلى اتفاقية جديدة مع إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية جديدة مع إيران تشمل الملف النووي، والإرهاب، والنظام الصاروخي، وسلوكها المزعزع للاستقرار.

وأضاف هوك أن على الشركات الخاصة أن تختار بيننا وبين الإيرانيين مشيرا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين قوية.

وأشار المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر بغض النظر عن أي إطار جديد بين الأوروبيين والإيرانيين.

وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لم تسع لاجتماعات عبر قنوات دبلوماسية مع إيران مؤكدا أن كل ماقيل هو علني.

وحول التدخل الإيراني بالشأن العراقي، قال هوك إن تركيز الولايات المتحدة منصب على النيل من قاسم سليماني الذي يشغل 10 آلاف مقاتل في العراق لاستهداف الولايات المتحدة هناك.



اقرأ أيضا:

هوك: لن نسمح بتكرار سيناريو لبنان في سوريا والعراق واليمن