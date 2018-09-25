هوك: لن نسمح بتكرار سيناريو لبنان في سوريا والعراق واليمن
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)
شدد المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك على انه لن يتم السماح لإيران بتكرار سيناريو لبنان في سوريا والعراق واليمن.
وأكد هوك في تصريحات صحفية من نيويورك هوك وجوب التأكد من عدم تكرار سيناريو حزب الله اللبناني في اليمن، مضيفاً أن إيران أنفقت مئات الملايين من الدولارات وعمدت إلى توسيع دائرة الصراع في هذا البلد.
و كان هوك كشف أن الاتفاق النووي ساعد طهران على التوسع في تمويل الإرهاب.
واتهم هوك النظام الإيراني بالسعي وراء تكرار نموذج لبنان في المنطقة، لافتاً إلى أن العقوبات لا تريد إلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني.
وقال هوك إن "تهديدات إيران للعالم تتخطى برنامجها النووي، والعقوبات ستجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات".
واتهم هوك قادة إيران بأنهم يحاولون "إعادة النموذج اللبناني، الذي يتضمن، حزب الله، التابع لطهران، في العراق وسوريا واليمن، ويقدمون الدعم للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، حتى يقوموا بإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية".
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