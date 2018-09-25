هوك: لن نسمح بتكرار سيناريو لبنان في سوريا والعراق واليمن

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)‏

شدد المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك على انه لن يتم السماح لإيران بتكرار سيناريو لبنان في سوريا والعراق واليمن.‏



وأكد هوك في تصريحات صحفية من نيويورك هوك وجوب التأكد من عدم تكرار ‏سيناريو حزب الله اللبناني في اليمن، مضيفاً أن إيران أنفقت مئات الملايين من ‏الدولارات وعمدت إلى توسيع دائرة الصراع في هذا البلد.‏

و كان هوك كشف أن الاتفاق النووي ساعد طهران على التوسع في تمويل ‏الإرهاب.‏

واتهم هوك النظام الإيراني بالسعي وراء تكرار نموذج لبنان في المنطقة، لافتاً ‏إلى أن العقوبات لا تريد إلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني.‏

وقال هوك إن "تهديدات إيران للعالم تتخطى برنامجها النووي، والعقوبات ‏ستجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات".‏

واتهم هوك قادة إيران بأنهم يحاولون "إعادة النموذج اللبناني، الذي يتضمن، ‏حزب الله، التابع لطهران، في العراق وسوريا واليمن، ويقدمون الدعم ‏للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، حتى يقوموا بإطلاق الصواريخ على ‏المملكة العربية السعودية".‏



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