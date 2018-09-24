تغييرات جديدة للراغبين بالحصول على "الغرين كارد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الإدارة الأمريكية إنها ستقترح قواعد جديدة للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة "غرين كارد" بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد ويحصلون على مساعدات.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن في بيان "بموجب القانون الاتحادي المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم ماليا".

وأضافت أن "هذا البند المقترح سيطبق قانونا أجازه الكونغرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئا على دافعي الضرائب الأمريكيين".

وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة "غرين كارد" ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية.

وسيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص يحصل على إعانات عامة مثل المساعدات الغذائية أو المساكن العامة أو الرعاية الطبية.



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