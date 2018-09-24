نيوزلندا ترسل أما وطفلتها لاجتماع الأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تتوجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى اجتماع الأمم المتحدة هذا الأسبوع لأول مرة مع ابنتها البالغة من العمر 3 أشهر.

وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عاما عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأول عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

ولا تعد أرديرن أصغر رئيسة وزراء في نيوزيلندا فحسب وإنما هي أيضا أول من أخذ اجازة لرعاية الطفل وهي في السلطة ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رمز لتقدم المرأة.

ومع استعدادها لإلقاء أول كلمة لها في الأمم المتحدة يوم الخميس تواجه أرديرن أيضا المهمة الصعبة المتعلقة بالسفر لمسافة طويلة مع طفلة. وسيكون نحو 130 زعيما وعشرات الوزراء موجودين في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقالت أرديرن في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة ”إنني محظوظة. توجد حولي شبكة دعم رائعة. لدى القدرة على اصطحاب طفلتي معي إلى العمل. لا تستطيع أن تفعل ذلك في أماكن كثيرة.

”إذا لم تكن هناك ثقافة تقبل أن تكون الأمهات والأطفال جزءا من أماكن عملنا فلن نغير أي شيء. ولذلك فإذا استطعت أن أفعل شيئا واحدا فقط وهو تغيير الطريقة التي نفكر بها في هذه الأمور فسأشعر حينئذ بسعادة إنني حققت شيئا ما“.

اقرأ أيضا:

الفراولة المحشوة بالإبر تصل نيوزيلندا قادمة من أستراليا