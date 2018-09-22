ماي تواجه استقالات جماعية بسبب البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت صحيفة تليغراف البريطانية، إن بعضا من أعضاء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي سيطلبون اقتراح "خطة بديلة" بشأن البريكسيت الأسبوع المقبل، وقد يستقيلون إذا لم تغير نهجها.



وهاجم زعماء الاتحاد الأوروبي خطة ماي المعروفة باسم "خطة تشيكرز"، مما دفع ماي إلى تحدي زعماء الاتحاد بِطَرْحِ خطط بديلة.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء سيطالبون بخطة بديلة لاقتراحها، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين.

وذكرت تليغراف أن هناك "تكهنات" بأن وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي قد تنسحب من اجتماع الاثنين إذا لم يطرح اقتراح جديد، في حين تشير توقعات أيضا إلى احتمال أن تقدم وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت استقالتها على الرغم من أن الصحيفة قالت إن أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.

وأشارت تليغراف إلى أن وزير الداخلية ساجد جاويد يؤيد التوصل لاتفاق ييسر على بريطانيا التوقيع على اتفاقيات تجارية، لكن من غير المحتمل أن يستقيل.

ورحب الأعضاء المؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي داخل حزب ماي، الجمعة، بموقفها المتحدي، لكن اقتراح تشيكرز الذي طرحته يواجه انتقادات داخلية كثيرة أيضا.

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