روحاني يؤكد أن إيران ستعزز قدراتها الدفاعية الصاروخية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية ومنظوماتها الصاروخية وستقوم بتطويرها يوما بعد يوم.

ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة ومشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سيندم على إلغاء الاتفاق النووي.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران بسبب سياساتها التي تثير الفوضى في بلدان المنطقة بالاعتماد على دعم ميليشيات وأذرع إرهابية.

وكان ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام الإيراني.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحرك "فورا" ضدها بشكل مباشر إذا تعرضت مصالحها لأي هجوم، حتى لو كان عبر وكلائها في الشرق الأوسط.



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