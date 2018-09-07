عقوبات امريكية على افراد وكيانات مرتبطة بالأسد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على أربعة أشخاص وخمس كيانات متّهمين بالتوسّط بين النظام السوري وتنظيم داعش وبتزويد دمشق وقودًا وأسلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّه تم تجميد كلّ أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات وأنه يُحظّر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم تجاريًا.

ويُتّهم محمد القاطرجي وشركة القاطرجي التي يُديرها، بالعمل كوسيط بين النظام السوري وتنظيم داعش، خصوصًا من أجل تزويد أراض يحتلّها التنظيم بالوقود. كذلك، يتّهمه الأمريكيّون بنقل أسلحة وذخائر لصالح النظام تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير أغذية.

وشملت العقوبات أيضًا، وسيطاً في سوريا يُدعى ياسر عبّاس الذي تتهمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران إلى سلاح الجو للنظام السوري.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات وأفراد عاملين في سوريا ولبنان لتوفيرهم إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للنظام السوري.

إقرأ أيضاً:

واشنطن تحذر النظام السوري من استخدام الكيماوي في إدلب

شركات ودول جديدة تمتثل للعقوبات الأمريكية على إيران