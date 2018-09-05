واشنطن تحذر النظام السوري من استخدام الكيماوي في إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت الولايات المتحدة، النظام السوري من أنها سترد بسرعة وبالطريقة المناسبة إذا استخدمت السلاح الكيميائي في محافظة إدلب، في حين يجري الإعداد لهجوم وشيك على المحافظة، قالت الأمم المتحدة أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق، رئيس النظام السوري بشار الأسد من شنّ هجوم عسكري على إدلب، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى مأساة إنسانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز "لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً أنه إذا اختار بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيميائي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ساندرز قولها إنه في محافظة إدلب، "يتعرض ملايين المدنيين الأبرياء للتهديد بهجوم وشيك من قبل نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران".

وغرد ترامب على تويتر : "على بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً، إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

وأضاف "يمكن لمئات الآلاف من الناس أن يُقتلوا. لا تدعوا هذا الامر يحدث".

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