بول روساباجينا خاطر بحياته لمساعدة 1268 لاجئاً.. تعرف إليه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر مركز "صواب" الذي يُعنى بشؤون مكافحة التطرف تقريراً مصوراً تحدث فيه عن قصة بول روساباجينا الذي خاطر بحياته للمساعدة في حماية 1،268 من اللاجئين الهوتو والتوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ويقول روساباجينا أن 1268 شخصاً على الأقل انضموا الى فندقه حينها وهم من دون طعام ولا مأوى ولا ماء.

يذكر أن الحرب الأهلية الروندية بدأت بنزاع مسلح عام 1993 واستمرت حتى 2006، وكانت نتيجة لانقسامات عرقية طويلة بين عرقيتي الهوتو والتوتسي في، وحصل الصراع بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد منذ الاستقلال عن بلجيكا في 1962، وظهرت بوادر انتهائها بتولي بيير نكورونزيزا السلطة في 2005.

Paul Rusesabagina risked his life to help protect 1,268 Hutu and Tutsi refugees during the Rwandan genocide of 1994 #AfterTerrorism #InternationalDayOfPeace pic.twitter.com/GmEmCfO10e — SawabCenterEN (@SawabCenterEN) September 21, 2018

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