إشادة أممية بدور الإمارات في مكافحة الإرهاب

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة وتجفيف مصادر ومنابع تمويله المختلفة.



جاء ذلك خلال لقائه فلاديمير إيفانو فيتش فورو نكوف، وكيلَ الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أشاد بدوره بما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وبسياستها الحكيمة لنشر مبادئ التعايش السلمي.

وثمّن فورونكوف ما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأشاد بسياستها الحكيمة لنشر مبادئ التعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخر.

وناقش الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء، خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد العالم بأكمله.

حضر اللقاء نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

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